حماس: واشنطن كانت شريكة إسرائيل ولم تضغط بشكل مناسب

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اعتبر القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، مساء الثلاثاء، أن أي مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى "سيهدف إلى امتصاص الغضب في الشارع الإسرائيلي" وكسب وقت لـ"مزيد من قتل الشعب الفلسطيني".وقال حمدان، في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية نشرتها صفحة الحركة عبر "تلغرام": "لا شيء جديد سوى ما نسمعه في الإعلام وما يجري الحديث به مع الوسطاء حول نية الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مقترح جديد".وتابع حمدان: "واشنطن كانت شريكة الاحتلال (إسرائيل)، ولم تضغط بشكل مناسب على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، ولم تقم بما هو مطلوب منها كي يلتزم بالمبادرات التي قُدمت".واعتبر أن "الحديث الأميركي عن تقديم مبادرة (هو) محاولة لامتصاص الغضب (في الشارع الإسرائيلي) نتيجة الفشل الإسرائيلي الأمريكي، ومحاولة إضافية لتمرير الوقت لإعطاء نتنياهو فرصا لمزيد من القتل بحق الشعب الفلسطيني".وشدد حمدان على أن "فكرة استعادة الأسرى (الإسرائيليين من غزة) وفق الشروط الإسرائيلية غير ممكنة"، ولن يعودوا "إلا إذا توقف العدوان وانسحب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".وأردف حمدان: "ليس المطلوب أن تكون هناك مبادرة جديدة، المطلوب إلزام نتنياهو بما قُدم ووافقت المقاومة عليه في الثاني من تموز الماضي، هذا هو المخرج وليس مزيدا من التفاوض الذي لا أفق له".وجدد رفض حماس لأي صيغة "تسمح ببقاء الاحتلال في محور فيلادلفيا".وتابع: "محور فيلادلفيا جزء من عملية الانسحاب من غزة التي تم الاتفاق عليها بشكل أساسي لإبرام الاتفاق، الذي يتضمن وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل للأسرى".