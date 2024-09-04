Advertisement

عربي-دولي

بعد اغتيال "إمبراطور تهريب البشر" بوابل من الرصاص.. ليبيا تحدد متورطين

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:32
A-
A+
Doc-P-1242564-638610319436180629.jpg
Doc-P-1242564-638610319436180629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت السلطات الليبية من تحديد هوية مشتبهين اثنين، في واقعة اغتيال آمر الكلية البحرية عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ (البيدجا)، والتي حصلت في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد الماضي.
Advertisement
وأعلن مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك، مساء أمس الثلاثاء، أنه حدد هوية مشتبهين اثنين في اغتيال البيدجا وأمر وزارة الداخلية بالقبض عليهما.

كما أوضح أن التحقيقات أفضت إلى التعرف على المركبة التي استُعملت لتسهيل قدوم الفاعلين إلى مكان واقعة القتل ومغادرته، عند الطريق الرابط بين طرابلس وبين مدينة الزاوية.

إلى ذلك، كشف أنه تم العثور على السلاح المشتبه بأن الفاعليْن استعملاه في تنفيذ الجريمة.

وكان مسلحون اغتالوا البيدجا، الذي يعرف أيضاً بإمبراطور تهريب البشر في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية بعد أن أمطروا سيارته بوابل من الرصاص.

فيما أثار هذا الاغتيال توّتراً أمنياً في مدينة الزاوية. إذ خرجت تحشيدات عسكرية في الزاوية.

كما أعلنت عدة قوات مسلحة حالة النفير وتحركت نحو العاصمة، وتمّ إغلاق الطريق الساحلي، وسط مطالب بفتح تحقيق والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن "البيدجا" الذي كان ضابطاً في خفر السواحل الليبي قبل ترقيته إلى رتبة آمر البحرية، أضحى من أبرز وأخطر المهربين في ليبيا خاصةً في مدينة الزاوية. إذ اكتسب شهرة واسعة عابرة للحدود الليبية، بعد ارتكابه العديد من الانتهاكات بحق المهاجرين وتورطه في إغراق مراكبهم في عرض البحر، فضلاً عن قيامه بعمليات تهريب النفط.

كما كان يتزعم ميليشيا مسلّحة تنشط في منطقة الزاوية، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:28 | 2024-09-04
02:08 | 2024-09-04
02:07 | 2024-09-04
02:01 | 2024-09-04
01:47 | 2024-09-04
01:45 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24