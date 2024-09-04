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عربي-دولي

البابا فرنسيس: الحوار بين الأديان لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:05
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دعا البابا فرنسيس  من أندونيسيا، إلى "تعزيز الحوار بين الأديان من أجل مواجهة التطرّف والتعصّب"، وذلك في مستهل جولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الحبر الأعظم في خطاب ألقاه بعد اجتماعه بالرئيس جوكو ويدودو: "إنّ الحوار بين الأديان لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مواجهة التطرّف والتعصّب".
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