البابا فرنسيس: الحوار بين الأديان لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة

دعا البابا فرنسيس من أندونيسيا، إلى "تعزيز الحوار بين الأديان من أجل مواجهة التطرّف والتعصّب"، وذلك في مستهل جولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقال الحبر الأعظم في خطاب ألقاه بعد اجتماعه بالرئيس جوكو ويدودو: "إنّ الحوار بين الأديان لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مواجهة التطرّف والتعصّب".

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