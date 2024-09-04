Advertisement

عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام 30 مسؤولا لهذا السبب

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:35
A-
A+

Doc-P-1242588-638610356067392551.jpg
Doc-P-1242588-638610356067392551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر الدكتاتور الكوري الشمالي، كيم يونغ- أون، بإعدام 20 إلى 30 مسؤولا، لفشلهم المزعوم بمنع فيضانات وانهيارات أرضية كارثية النوع، أودت بحياة 4000 شخص في بداية الصيف وشردت عشرات الآلاف.
وقالت "تشوزون" بتقريرها، إن الدكتاتور البالغ 42 عاما، عقد في أحد أيام تموز الماضي اجتماعا عاجلا على متن قطار خاص، بعد حدوث فيضان نهر Yalu الجاري على الحدود مع الصين، وأقال خلال الاجتماع حاكم مقاطعة Chagang المنكوبة أكثر من سواها، كما ورئيس الشرطة وأمين الحزب "كانغ بونغ- هون" ووزير الأمن العام.
Advertisement
ونقلت المحطة عن "مصدر حكومي" لم تسمه، أن تنفيذ الإعدامات تم في أواخر الشهر الماضي، وأن الأدلة الخاصة بأمين الحزب في مقاطعة "تشاغانغ" يتم جمعها للتأكيد، ربما لإعدامه هو الآخر.
وكان كيم يونغ- أون، تفقد في يوليو الماضي أضرار الفيضانات وتواصل مع المجتمعات المتضررة، وقال إن الأمر سيستغرق شهورا لاستعادة الأحياء المغمورة بالكامل، وبعد عمليات التفتيش التي قام بها أعلن التلفزيون المركزي الكوري أنه وعد "بإنزال عقاب صارم بمعاقبة بمن تسببوا في خسائر غير مقبولة بشكل صارم"، بحسب ما نقلت صحيفة Nikkei Asia اليابانية عن مسؤول حكومي.
وقالت الصحيفة إن فيضان نهر "يالو" المدمر، كما والانهيارات الأرضية على طول الحدود بين الصين وكوريا الشمالية، أدت إلى غمر أكثر من 4000 مبنى و3000 هكتار من الأراضي الزراعية، خصوصا في مدينة Sinuiju ومنطقة Uiju في مقاطعة بيونغان الشمالية.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:15 | 2024-09-04
04:40 | 2024-09-04
04:35 | 2024-09-04
04:20 | 2024-09-04
04:02 | 2024-09-04
03:59 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24