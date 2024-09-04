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وزير الخارجية الأوكراني دميتيري كوليبا يقدم استقالته

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:01
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قدم وزير الخارجية الأوكراني دميتيري كوليبا طلبا للاستقالة، بحسب ما أعلن متحدث البرلمان الأوكراني "الرادا" رسلان ستيفانشوك.

وكتب ستيفانشوك على منصة "الفيسبوك" : "تلقى البرلمان الأوكراني طلب استقالة من وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا. وسيتم النظر في الطلب في إحدى الجلسات العامة المقبلة".
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وأفاد ستيفانشوك أمس الثلاثاء، بأن وزير العدل  دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين، ورئيس وزارة حماية البيئة رسلان ستريليتس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأطلسي أولغا ستيفانيشينا، قدموا استقالتهم إلى البرلمان.

هذا وقال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك في وقت سابق، إنه قد يكون هنالك تغييرات وإقالات للموظفين هذا الأسبوع في مجلس وزراء أوكرانيا، منها إقالة  وزير الخارجية كوليبا ووزير العدل دينيس ماليوسكا من منصبيهما. (روسيا اليوم)
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