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ذكرت مجلة "Financial Times" البريطانية أنه "عندما دعا اتحاد النقابات العمالية القوي في إسرائيل إلى إضراب عام في العام الماضي في محاولة لوقف خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح قضائي مثير للجدل، اضطر الأخير إلى تأجيل المشروع. وشكلت هذه الخطوة أول تنازل له في معركة مريرة تجاهل فيها أشهرًا من الاحتجاجات الجماعية. ولكن إذا كان خصومه يأملون في أن يتكرر التاريخ يوم الاثنين، فقد أصيبوا بخيبة أمل. في مواجهة إضراب آخر واحتجاجات ضخمة تطالبه بإبرام صفقة لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب مع الجماعة المسلحة، ضاعف نتنياهو جهوده".وبحسب المجلة، "في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الحرب لن تنتهي إلا "عندما تتوقف حماس عن حكم غزة"، وكرر رفضه سحب القوات من الحدود بين غزة ومصر، وهو ما يُنظَر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق. وقال محللون إن أحد الأسباب التي جعلت الإضراب الأخير الذي دعا إليه اتحاد الهستدروت لا يرغم نتنياهو على التراجع هو أنه بدلاً من تقديم جبهة موحدة، كشف عن الانقسامات العميقة في إسرائيل. ففي حين شاركت المدن الليبرالية مثل تل أبيب، لم تشارك المدن الأكثر محافظة، مثل القدس. وقد ضعف تأثير الإضراب أكثر عندما قضت المحكمة بعد ظهر يوم الاثنين بضرورة إنهائه مبكرًا، بحجة أنه تمت نالدعوة إليه لأغراض سياسية".وتابعت المجلة، "لقد أظهرت الاحتجاجات الجماهيرية التي رافقت الإضراب انقسامات مماثلة. فقد اندلعت هذه الاحتجاجات بسبب الغضب إزاء مقتل ستة رهائن محتجزين لدى حماس، وكانت أكبر مظاهر الدعم العلني لصفقة الرهائن حتى الآن، حيث جلبت مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع. لكن المحللين قالوا إن أعدادهم كانت مستمدة إلى حد كبير من القطاعات الليبرالية في المجتمع الإسرائيلي التي احتجت ضد نتنياهو والإصلاح القضائي الذي كان ائتلافه اليميني يدفع به العام الماضي، وليس من داخل معسكره. وقال روني ريمون، الخبير الاستراتيجي الذي كان مدير حملة نتنياهو خلال انتخابات 2009: "إن مثل هذه الأفعال توحد اليمينيين والأحزاب لأنهم يدركون أنه إذا لم يتحدوا فإنهم سيفقدون السيطرة على البلاد. لذلك أعتقد أن هذا كان غير منتج". وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسقط الحكومة هو النزاعات داخلها وليس الضغوط الخارجية"."وأضافت المجلة، "في الأشهر الأخيرة، أصبحت هذه النزاعات علنية بشكل متزايد. فقد دخل الائتلاف المكون من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزبين متدينين متطرفين وحزبين يمينيين متطرفين في خلافات حول قضايا تتراوح من تجنيد الرجال المتشددين إلى القواعد التي تحكم الأماكن المقدسة الحساسة في القدس. ولكن المعارك الأكثر ضراوة كانت بسبب الحرب التي اندلعت في أعقاب الهجوم المدمر الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول. ومع استمرار القتال، زعم قادة الجيش والأمن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بقوة متزايدة أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو أفضل وسيلة لتأمين إطلاق سراح نحو مائة رهينة ما زالوا محتجزين في غزة".وبحسب المجلة، "لكن الحزبين القوميين المتطرفين برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما زالا يعارضان بشدة أي اتفاق ينهي الحرب قبل تدمير حماس، وقد هددا بالانسحاب من الائتلاف وفرض انتخابات مبكرة إذا استسلم نتنياهو. وقد ظهرت هذه الخلافات مرة أخرى إلى العلن بعد استعادة جثث الرهائن الستة يوم الأحد، حيث طالب غالانت الحكومة بعكس موقفها بشأن إبقاء القوات على الحدود بين مصر وغزة، واتهمه سموتريتش بالسعي إلى "صفقة استسلام". وقال ريمون "في العام الماضي، كان بإمكان نتنياهو وقف الإصلاح القضائي، وكانت حكومته ستنجو. أما هذه المرة، إذا استسلم، فهذا يعني الذهاب إلى الانتخابات وفقدان السيطرة على البلاد"."وتابعت المجلة، "قال ناداف ستراوشلير، الاستراتيجي السياسي الذي عمل سابقًا مع نتنياهو، إنه طالما أن إبرام صفقة الرهائن يخاطر ببقاء ائتلافه واستراتيجيته العسكرية فلن يفعل ذلك. ولكنه قال أيضا إنه إذا أدت التوترات الداخلية إلى دفع الائتلاف إلى نقطة الانهيار، فقد يرغب نتنياهو في تحقيق "إنجاز" يمكن أن يعرضه على الجمهور في حالة إجراء انتخابات مبكرة، مضيفا أن هذا قد يأخذ شكل صفقة رهائن أو نجاح عسكري في حرب الاستنزاف مع حزب الله التي تجري على الحدود الشمالية لإسرائيل. وأضاف ستراوشلير: "في نهاية تشرين الأول، وبداية تشرين الثاني، عندما يعود الكنيست، وعندما يحين موعد الانتخابات في الولايات المتحدة، فإن الأمور سوف تكون أكثر تعقيدا بالنسبة له. لذا أعتقد أنه يريد إنجاز شيء كبير قبل تشرين الثاني. قد يكون ذلك في شكل صفقة،ولكن ليس بهذه الشروط. أو قد يقوم بعملية ما في الشمال"."وبحسب المجلة، "في غضون ذلك، لا يتوقع سوى قِلة من المراقبين أن يغير نتنياهو سياسته. فإنهاء القتال الآن من شأنه أن يجعله يواجه المحاسبة على إخفاقات السابع من تشرين الأول دون أن يتمكن من الرد بأنه تمكن من تدمير حماس بالكامل، كما يقول أفيفبوشينسكي، المحلل السياسي الذي كان رئيساً لمكتب نتنياهو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. "في الوقت الحالي، يُلام نتنياهو على مأساة السابع من تشرين الأول، وهو الذي يقود حربًا لم تحقق "النصر النهائي" الذي وعد به"، كما قال. وأضاف:"في ظل هذه الظروف، لا يستطيع نتنياهو أن يتحمل هذا".