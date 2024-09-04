Advertisement

عربي-دولي

فرنسا.. 186 ألف توقيع يطالبون بعزل الرئيس ماكرون

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:40
A-
A+

Doc-P-1242617-638610395498522353.jpg
Doc-P-1242617-638610395498522353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع أكثر من 186 ألف شخص على عريضة تطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية "تجاهله" نتائج الانتخابات.
وجمعت عريضة عبر الانترنت أكثر من 186 ألف توقيع للمطالبة بعزل ماكرون لأنه لم يعين رئيسا للوزراء رغم مرور شهرين على إجراء الانتخابات في البلاد.
Advertisement
ويواجه ماكرون موجة من الانتقادات بسبب رفضه تعيين رئيس وزراء من تحالف اليسار، على الرغم من حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة المبكرة.
من جانبها، قالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) كليمانس غيتي، في منشور عبر منصة إكس الثلاثاء، إن العريضة التي تم تداولها عبر الإنترنت "قد تم توقيعها من قبل ما يقرب من 200 ألف شخص حتى الآن".
ودعت غيتي الفرنسيين إلى التوقيع على العريضة التي تطالب بعزل الرئيس ماكرون.
وتتهم العريضة ماكرون بـ"السماح للحكومة السابقة بمواصلة مهامها، وعرقلة تنفيذ جميع البرامج الحكومية التي لا تتماشى مع برامجه الخاصة" رغم نتائج الانتخابات.
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:15 | 2024-09-04
04:40 | 2024-09-04
04:35 | 2024-09-04
04:20 | 2024-09-04
04:02 | 2024-09-04
03:59 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24