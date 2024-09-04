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عربي-دولي

عن الانسحاب من محور فيلادلفيا.. ماذا يقول مفاوضو إسرائيل؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:03
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أبلغ المفاوضون الإسرائيليون الوسطاء خلال الأيام الأخيرة، بأن بلادهم "مستعدة للانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، خلال مرحلة ثانية" من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
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وأوضحت الهيئة أن تصريحات المفاوضين جاءت رغم تأكيدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضرورة استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في الشريط الحدودي بين غزة ومصر.

كما ذكرت صحيفتا تايمز أوف إسرائيل وهآرتس الإسرائيليتين، أن رئيس الموساد ديفيد بارنياع، زار الدوحة الثلاثاء، وأبلغ رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، بالموقف الإسرائيلي الموافق على الانسحاب.

ولم يصدر مكتب نتانياهو أي بيانات لنفي هذه التقارير.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن المقترح الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وافقت عليه إسرائيل، يشمل انسحابها من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة على طول محور فيلادلفيا.
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