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عربي-دولي

السيسي يتوجه إلى تركيا للمرة الأولى.. وهذه تفاصيل الزيارة

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:34
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يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، اليوم الأربعاء، في أول زيارة على مستوى رئاسي منذ 12 عاما مع تحسن العلاقات الفاترة منذ فترة طويلة بين البلدين المهمين في المنطقة.
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وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة أردوغان إلى القاهرة في شباط الماضي، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012، متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.
وقال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان أمس "سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون".
وأضاف البيان "بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومن المقرر أن يصل السيسي إلى أنقرة الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة.
وقال أردوغان في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار. (سكاي نيوز)
 
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