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مستوطنون ومتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:37
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أقدم مئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين على اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، مضيفا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.
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وقال مسؤول الأوقاف إن اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية.

بدوره قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الاقتحامات تزداد وهذا اعتداء صارخ وتحدٍ واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وتابع أن ادعاء وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير باطل، والهدف من الاقتحامات فرض السيطرة على المسجد الأقصى.
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