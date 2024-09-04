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عربي-دولي

بلينكن قد يواجه تهمة "الإزدراء".. و19 أيلول آخر مهلة لاستجوابه من النواب

Lebanon 24
04-09-2024 | 04:02
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أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مذكرة استدعاء لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قائلة إنه رفض المثول أمامها للإدلاء بشهادته بشأن الانسحاب من أفغانستان في آب 2021.
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وفي رسالة الاستدعاء، أكد رئيس اللجنة الجمهوري، مايكل ماكول، أنه يتعين على بلينكن المثول أمام اللجنة يوم 19 أيلول أو ستوجه له تهم ازدراء.

كما أضاف أن مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية أكدوا أن الوزير كان "صاحب القرار النهائي" بشأن الانسحاب والإجلاء.

وكتب ماكول "بالتالي أنت في وضع يسمح لك بتقديم إفادة بينما تنظر اللجنة في تشريع محتمل يهدف إلى المساعدة في منع الأخطاء الكارثية للانسحاب، بما في ذلك إصلاحات محتملة للتفويض التشريعي للوزارة".

في حين رد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، قائلا إن بلينكن ليس متفرغا للإدلاء بشهادته في المواعيد التي اقترحتها اللجنة.

لكنه أوضح أن الوزير عرض "بدائل معقولة" للامتثال لطلب ماكول عقد جلسة استماع علنية.

كما أضاف ميلر في بيان أنه "من المخيب للأمل أنه بدلا من استمرار التواصل مع وزارة الخارجية بحسن نية، أصدرت اللجنة مجددا مذكرة استدعاء غير ضرورية".
 
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