29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
32
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فضيحة سياسية بسبب مدوّنة جميلة... ما قصتها؟
Lebanon 24
04-09-2024
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلعت في إيطاليا فضيحة سياسية بسبب مشاركة مدونة بإطلالة مذهلة في فعاليات حضرها وزير الثقافة جينارو سانجوليانو.
ونشرت المدونة ماريا روزاريا بوتشيا التي لديها أكثر من 40 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا صورة مع وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو شكرته فيها على منصبه "كمستشار للأحداث الكبرى".
Advertisement
وكتبت وسائل إعلام إيطالية أن بوتشيا لا تحتل أي منصب فعليا، بل كانت تشارك في المراسلات المتعلقة بالتحضيرات لاجتماع وزراء ثقافة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار "G7".
وأضافت أن السلطات كانت تهتم بالنفقات المحتملة لرحلاتها. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون"... جورجينا رودريغيز تُثير الجدل في مهرجان البندقية بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون"... جورجينا رودريغيز تُثير الجدل في مهرجان البندقية بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)
13:13 | 2024-09-03
03/09/2024 01:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ ووزن زائد.. حبيبة رونالدو تُثير التساؤلات بشأن حملها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ ووزن زائد.. حبيبة رونالدو تُثير التساؤلات بشأن حملها (فيديو)
23:00 | 2024-09-03
03/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الشابة الصغيرة أصبحت ملكة جمال لبنان.. هل تعرفتم إليها؟ (صور)
Lebanon 24
هذه الشابة الصغيرة أصبحت ملكة جمال لبنان.. هل تعرفتم إليها؟ (صور)
12:04 | 2024-09-03
03/09/2024 12:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها عن هشام حداد.. نتالي زرقا تستعرض رشاقتها! (صورة)
Lebanon 24
بعد انفصالها عن هشام حداد.. نتالي زرقا تستعرض رشاقتها! (صورة)
16:26 | 2024-09-03
03/09/2024 04:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت على الهواء.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي قريبا وهكذا فاجأها فريق العمل (صور)
Lebanon 24
بكت على الهواء.. مذيعة الـ OTV تدخل القفص الذهبي قريبا وهكذا فاجأها فريق العمل (صور)
14:35 | 2024-09-03
03/09/2024 02:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:09 | 2024-09-04
سويسرا تُوافق على مشروع قانون لحظر حركة "حماس"
10:00 | 2024-09-04
هل اقتربت نهاية نتنياهو في إسرائيل؟ تقريرٌ بريطاني يشرح ويكشُف
09:48 | 2024-09-04
تقرير يكشف المسؤولين عن مأساة حريق "برج الموت"
09:25 | 2024-09-04
زعيم المعارضة الإسرائيليّة: جنوب لبنان سيكون غزة جديدة
09:14 | 2024-09-04
مفاجأة جديدة عن الرجل الذي خدّر زوجته ليغتصبها أكثر من 100 رجل.. هذا ما فعله بابنته
09:00 | 2024-09-04
من هي الدول التي حظرت بيع الأسلحة لإسرائيل؟
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
04/09/2024 17:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
04/09/2024 17:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
04/09/2024 17:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24