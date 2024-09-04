فضيحة سياسية بسبب مدوّنة جميلة... ما قصتها؟

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اندلعت في إيطاليا فضيحة سياسية بسبب مشاركة مدونة بإطلالة مذهلة في فعاليات حضرها وزير الثقافة جينارو سانجوليانو.ونشرت المدونة ماريا روزاريا بوتشيا التي لديها أكثر من 40 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا صورة مع وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو شكرته فيها على منصبه "كمستشار للأحداث الكبرى".وكتبت وسائل إعلام إيطالية أن بوتشيا لا تحتل أي منصب فعليا، بل كانت تشارك في المراسلات المتعلقة بالتحضيرات لاجتماع وزراء ثقافة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار "G7".