عملية إحتيال تخترق "إكس".. وتستهدف أفراد عائلة ترامب

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تعرضت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض أفراد عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعملية اختراق.وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد تسببت عملية الاختراق بنشر إعلان مزيف عن مشروع يتعلق بالعملات المشفرة.وتم كتابة منشورات على حسابات منصة "إكس" الخاصة بكل من لارا وتيفاني ترامب، تتعلق بمشروع World Liberty Financial، وكانت هذه المنشورات جزءا من "عملية احتيال" تستخدم اسم الرئيس السابق.وقد أغلقت منصة "إكس" هذه الحسابات "في غضون دقائق"، وفقًا لتصريحات نجل دونالد ترامب، إريك. (سكاي نيوز)