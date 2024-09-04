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عربي-دولي

اغتصب الطفلة جانيت قبل وبعد قتلها.. وهذا ما قرّرته المحكمة بحقّه!

Lebanon 24
04-09-2024 | 08:26
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس في جلستها اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم باغتصاب رضيعة سودانية وقتلها لمفتي الجمهورية، مع تحديد جلسة 8 تشرين الاول للنطق بالحكم.

وشغلت الحادثة الشارع المصري، وكشفت التحقيقات تفاصيل خطف واغتصاب وقتل رضيعة سودانية عمرها 10 أشهر وتدعى جانيت على يد عامل توصيل، والذي ألقى جثتها داخل إحدى الحدائق.
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وفي اعترافاته أمام جهات التحقيق، قال المتهم إن لديه ميولا جنسية تجاه الأطفال والجثث، وقال إنه سمع صوت الطفلة جانيت أثناء صعوده على سلم البناية يوم ارتكاب الواقعة، وقرر خطفها والاعتداء عليها.

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه وجد الطفلة على باب منزلها في الطابق الرابع عشر، حيث كانت تلهو، فحملها وركض بها إلى حديقة خلف المنزل وقام بالاعتداء عليها جنسياً، ولدى ارتفاع صوتها بالصراخ، قام بوضع يده على فمها وخنقها حتى الموت، لكنه عاد واعترف بأنه اعتدى على الطفلة مرة أخرى بعد أن لفظت أنفاسها، ثم ألقى بالجثة في الحديقة وفرّ هاربا. (العربية)

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