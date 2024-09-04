تعيين غير مسبوق: إسبانيا تختار وزيرًا لرئاسة بنك إسبانيا رغم المعارضة

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عيّن رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، أحد المقربين منه وهو الوزير خوسيه لويس إسكريفا لرئاسة بنك إسبانيا، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، الأربعاء.وسيخلف إسكريفا بابلو هيرنانديس دي كوس الذي انتهت ولايته في حزيران، وفق ما أعلن كويربو واصفا إياه بأنه "المرشح المثالي" للمنصب.وأرجئ اختيار محافظ بنك إسبانيا الجديد بسبب عدم تمكّن حكومة سانشيز اليسارية وحزب المعارضة الرئيسي، في البلاد "الحزب الشعبي" المحافظ، من الاتفاق على مرشح.وفيما تملك الحكومة الحق في اختيار محافظ البنك المركزي، تقضي التقاليد الإسبانية بأن يتم ذلك بالتوافق مع حزب المعارضة الرئيسي الذي يختار بعد ذلك نائب المحافظ.ويشكل تعيين وزير في هذا المنصب سابقة، إذ كما هي الحال في الدول الأوروبية الأخرى، يتولى المنصب عموما خبير اقتصادي بارز أو تكنوقراط. (سكاي نيوز عربية)