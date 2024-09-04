"ملفات بيبي".. وثائقي يكشف الوجه الخفي لنتنياهو

Advertisement

كشفت مجلة أميركية شهيرة عن فيلم وثائقي حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، سيتم عرضه كعمل قيد التنفيذ في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي المقبل.وحسب مجلة "فاريتي" فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو موضوع فيلم وثائقي جديد بعنوان "ملفات بيبي"، من إنتاج الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني وإخراج أليكسيس بلوم.وأشارت المجلة إلى أن الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي سيعرض كعمل قيد التنفيذ في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، يعرض لقطات لم يسبق لها مثيل لاستجواب الشرطة لنتنياهو.ووفقا للمجلة، تم إجراء التسجيلات بين عامي 2016 و2018 كجزء من مجموعة من الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.وفي عام 2023 تم تسريب التسجيلات إلى جيبني، وهي تتضمن مقابلات مطولة مع نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير وأصدقاء رئيس الوزراء وشركائه بالإضافة إلى موظفي المنزل.وقال جيبني: "تسلط هذه التسجيلات الضوء على شخصية نتنياهو بطريقة غير مسبوقة وغير عادية.. إنها دليل قوي على شخصيته الفاسدة والمرتشية وكيف قادنا ذلك إلى حيث نحن الآن".ويصف توم باورز، كبير مبرمجي الأفلام الوثائقية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، "ملفات بيبي" بأنها "عمل من أعمال الصحافة الوثائقية من الدرجة الأولى"، مضيفا: "حصل أليكسيس بلوم وأليكس جيبني على لقطات كاشفة لم يرها أحد من قبل، ثم أجريا مقابلات معمقة مع مجموعة واسعة من الشخصيات بما في ذلك أولئك الذين هم من أعلى مراتب الحكومة الإسرائيلية. إنه يوضح ما يجعل الأفلام الوثائقية الطويلة حيوية للغاية لثقافتنا بغية تغطية قصة تتكشف منذ سنوات عديدة. نحن نعيش في وقت عانت فيه المنافذ الصحفية التقليدية من تخفيضات كبيرة، لذلك هناك حاجة إلى شركات مستقلة مثل Jigsaw Productions (جيبني) أكثر من أي وقت مضى لتكثيف جهودها."جدير بالذكر أنه تم اتهام نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا رفعت في عام 2019.وفي حين تم إجراء التسجيلات، التي تحتوي على آلاف الساعات من المقابلات، منذ أكثر من ثماني سنوات، لم تتم رؤيتها في أي مكان بما في ذلك إسرائيل بسبب قانون الخصوصية في البلاد.وسيتم عرض فيلم "ملفات بيبي" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يومي 9 و10 أيلول. (روسيا اليوم)