فقدان 21 مهاجرًا.. ماذا حصل في البحر الأبيض المتوسط؟

أعلن القسم الإيطالي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، عن فقدان 21 مهاجرًا بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.



ووفقًا للناطقة باسم المفوضية، كيارا كاردوليتي، على منصة إكس، فقد وقع الحادث في الأول من أيلول، حيث أبلغ الناجون السبعة الذين استقبلهم الفريق في لامبيدوزا عن الغرق.

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وأوضحت كاردوليتي أن الناجين في حالة صعبة وقد فقد العديد منهم أقاربهم في الحادث.



وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن من بين المفقودين 21 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.

وقد أنقذ خفر السواحل الإيطاليون الناجين وهم سوريون، وأفادوا بأن القارب كان يقل 28 شخصًا انطلق من ليبيا قبل أيام قليلة.



من جانبه، ندد نيكولا ديل أرسيبريتي، منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا، بما وصفه "حادث غرق مأساوي آخر قبالة سواحل لامبيدوزا"، مشيرًا إلى أن معظم الناجين فقدوا أفرادًا من أسرهم. وأكد ديل أرسيبريتي أن الفرق العملياتية التابعة لليونيسف موجودة في الموقع.



في السياق ذاته، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 3 آلاف مهاجر فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2023، في محاولاتهم العبور.