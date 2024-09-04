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عربي-دولي
واشنطن تفرض عقوبات على قناة "روسيا اليوم"
Lebanon 24
04-09-2024
|
14:58
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على مجموعة "RT" الإعلامية الروسية ورئيسة تحريرها مارغاريتا سيمونيان.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن "التصنيفات التي اتخذناها اليوم تكمل إجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها وزارة العدل ووزارة الخارجية التي قامت بتعيين المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا" (روسيا اليوم) وخمسٍ من شركاتها التابعة، ريا نوفوستي، "RT"، تي في نوفوستي، رابتلي، وسبوتنيك، كبعثات أجنبية، واتخاذ خطوات لفرض قيود على إعطاء التأشيرات، وإصدار عرض "مكافأة من أجل العدالة (RFJ)" يصل إلى 10 ملايين دولار يخص المعلومات المتعلقة بتدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية".
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وأضاف البيان: "لقد بدأ المسؤولون التنفيذيون في "RT" كمنفّذ للأخبار ممول من قبل الدولة الروسية جهدا أكثر شراسة لتجنيد مؤثرين أميركيين غير مدركين بالسر لدعم حملتهم الخبيثة للتأثير على الانتخابات الأميركية. واستُخدمتهم "RT" كشركة واجهةً لإخفاء تورطها أو تورط الحكومة الروسية في محتوى يهدف إلى التأثير على الجماهير الأميركية".
وزعمت الخزانة الأميركية أن "الكرملين يستخدم مجموعة من الأدوات، بما في ذلك حملات التأثير الخبيث الأجنبية السرية والأنشطة السيبرانية غير المشروعة، لتقويض الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها على مستوى العالم".
وأضافت: "تستخدم روسيا بشكل روتيني أجهزتها الاستخباراتية ووكلاءها الموجهين من قبل الحكومة وأدوات التأثير السرية في بذل هذه الجهود. وقد عمل الكرملين بشكل متزايد على تكييف جهوده بحيث تخفي تورطه من خلال تطوير بيئة واسعة النطاق من مواقع الويب الروسية بالوكالة والشخصيات المزيفة عبر الإنترنت والمنظمات الواجهة التي تعطي مظهرا زائفا بأنها مصادر إخبارية مستقلة غير مرتبطة بالدولة الروسية". (روسيا اليوم)
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