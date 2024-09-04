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عربي-دولي

تفاصيل مُحزنة.. حاول فضّ الإعتداء فأردوه قتيلاً

Lebanon 24
04-09-2024 | 15:53
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قُتل مراهق بالرصاص أثناء محاولته فض شجار في غابات فرجينيا، في الولايات المتحدة الأميركية، بعد منتصف ليل الأحد.

وقالت الشرطة في بيان صحفي يوم الاثنين إن كريستيان آرتشن ويلان (19 عاما) كان مع "مجموعة كبيرة" تجمعت وكانت "تتعدى" على ممتلكات مملوكة لمقاطعة سبوتسيلفانيا عندما اندلع القتال.
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وعندما حاول ويلان فض الاعتداء، أطلق عليه مراهق آخر النار "في الطرف السفلي"، بحسب الشرطة. وتم نقل ويلان إلى المستشفى، حيث توفي هناك. 

وقالت لاسي ميلينج، صديقة ويلان، لقناة "إن بي سي 4" إنها حذرته من الذهاب إلى الحفلة وأصبحت قلقة عندما لم يرد على رسائلها النصية. وتأكدت مخاوفها عندما بدأت ترى منشورات عن ويلان على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وعندما أجرى المحققون مقابلات مع شهود العيان في مكان الحادث، توصلوا إلى أن كينيث واتسون البالغ من العمر 18 عامًا هو من أطلق الرصاصة التي قتلت ويلان. 

ووجهت إلى واتسون تهمة القتل واستخدام سلاح ناري في ارتكاب جناية. وهو محتجز الآن دون كفالة في سجن راباهانوك الإقليمي. (Fox news)

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