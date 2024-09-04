بمرسوم ملكيّ.. 457 محكوما حصلوا على حريتهم في البحرين

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أعفى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمرسوم ملكي سامي عن 457 محكوما، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى الملك مقاليد الحكم.⁠ويعكس العفو الملكي وفق وكالة أنباء البحرين، حرص العاهل البحريني على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي.كما "يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص". (سكاي نيوز عربية)