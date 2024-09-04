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بينهم نجل الأسير زكريا الزبيدي.. 6 شهداء بغارة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية

Lebanon 24
04-09-2024 | 23:18
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استشهد 6 شبان وأصيب سادس بإصابة خطيرة، في قصف نفذه الجيش الإسرائيلي على مركبة في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف انتشلت 6 شهداء من المركبة المقصوفة، بينهم نجل الأسير الفلسطيني زكريا زبيدي.
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وقالت وكالة "وفا" أن "الشهداء طبقا لمصادر طبية، هم: محمد زكريا زبيدي، واحمد فواز أبو دواس، ومحمد عوض العايدي، وقصي عبد الرازق، ومحمد بني غرة".

ومحمد هو إبن الأسير زكريا الزبيدي أحد منفذي عملية الهروب المشهورة من سجن جلبوع في شهر أيلول من العام 2021.


ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة جنوب طوباس.
 

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو قصفت خلية إرهابية أطلقت النار على الجنود في منطقة الفارعة في الأغوار الشمالية".

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات إسرائيلية، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه. (وكالات)
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