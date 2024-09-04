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إقتصاد

شي: مستعدون "لتعميق التعاون" مع إفريقيا في مجالات البنى التحتية والتجارة

Lebanon 24
04-09-2024 | 23:28
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حفل افتتاح قمة ضخمة في بكين، الخميس، أنّ علاقات بلاده مع إفريقيا "تمرّ بأفضل فترة في تاريخها".

وقال شي مخاطباً القادة الأفارقة إنّ "العلاقات الصينية الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها"، مبدياً أمله في تعميق هذه العلاقات مستقبلاً.
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وأعلن شي أنّ "الصين مستعدّة لتعميق التعاون مع الدول الإفريقية في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار".
 
وتعهّد الرئيس الصيني تمويل مشاريع في إفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واعداً أيضاً بالمساعدة في خلق مليون وظيفة في القارة.

وقال شي إن الصين وإفريقيا ستنفذان 30 مشروعا لربط البنية التحتية، مضيفاً أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقارة الأسرع نموا سيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء.

وقال شي في خطابه إنّه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)"، واعداً أيضاً بالمساعدة في "خلق مليون فرصة عمل على الأقلّ لإفريقيا". (العربية) 

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