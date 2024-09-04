منها كتم الميكروفونات.. حملة هاريس "تقبل شروطا" لمناظرة ترامب

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قبلت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، قواعد مناظرة الأسبوع المقبل ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، بما في ذلك كتم صوت الميكروفونات عندما ينتهي دور المرشح للتحدث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع.وتعد هذه المناظرة الأولى بين ترامب وهاريس، التي أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي بعد أن تنحى الرئيس جو بايدن، في 21 تموز، عقب أدائه المتواضع في مناظرة سابقة، في أواخر حزيران الماضي، أمام ترامب.وقال المصدر، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حملة هاريس لا تزال تأمل في تحديد فترات قد تخصصها قناة "إيه بي سي نيوز"، التي ستستضيف المناظرة في العاشر من أيلول، لإلغاء كتم صوت الميكروفونات والسماح للمرشحين بالرد.وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت هاريس ترامب إلى مناظرتها مع تشغيل الميكروفونات طوال الحدث.من المعروف أن ما يسمى بـ"الميكروفونات الساخنة" يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين، حيث تلتقط أحيانا تعليقات غير مقصودة لا تكون موجهة للجمهور، بينما تساهم الميكروفونات المكتومة في منع المقاطعات بين المتناظرين.كما وافق المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، على مناظرة في الأول من تشرين الأول، على قناة "سي بي إس نيوز". (الحرة)