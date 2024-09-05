ستُطرح في مزاد علني.. لقطات جديدة لحادثة اغتيال جون إف كينيدي

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بثت لقطات جديدة تُظهر موكب الرئيس جون إف. كينيدي وهو يسرع على طريق سريع في دالاس باتجاه المستشفى بعد إصابته بجروح قاتلة، وستُطرح هذه اللقطات في مزاد لاحقًا هذا الشهر.ونقلت شبكة سي بي إس الأميركية عن ستيفن فاجين، أمين متحف "الطابق السادس" في ديلي بلازا، الذي يروي قصة اغتيال كينيدي في 22 تشرين الثاني 1963: "هذه الصور والأفلام لا تزال موجودة، وغالبًا ما يتم اكتشافها أو إعادة اكتشافها في العليات أو المرائب".وستعرض دار المزادات "RR Auction" الفيلم المنزلي 8 مم في بوسطن في 28 أيلول. يبدأ الفيلم بديل كاربنتر الأب وهو يفوت الليموزين التي كانت تحمل الرئيس والسيدة الأولى جاكلين كينيدي، ولكنه يصور بقية المركبات في الموكب أثناء سيرها في شارع ليمون باتجاه وسط المدينة. ثم تظهر اللقطات بعد إصابة كينيدي، حيث يستمر كاربنتر في التصوير بينما يسرع الموكب على الطريق السريع I-35.وقال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات: "هذا أمر مذهل، بالألوان، ويمكنك أن تشعر بالسرعة التي تبلغ 80 ميلاً في الساعة".وتُظهر اللقطات من طريق I-35، التي تستمر حوالي 10 ثوانٍ، العميل السري كلينت هيل، الذي قفز على ظهر الليموزين عندما انطلقت الطلقات، وهو يقف في وضع واقف فوق الرئيس وجاكلين كينيدي، التي يمكن رؤية زيها الوردي.وقال هيل: "لم أكن أعرف ما إذا كانت هناك طلقات أخرى قادمة أم لا. كان لدي تصور بأن هناك احتمالاً لوجود طلقات أخرى عندما صعدت إلى هناك".وأُطلقت الطلقات بينما كان الموكب يمر عبر ديلي بلازا أمام مستودع كتب مدرسة تكساس، حيث وُجد لاحقًا أن القاتل لي هارفي أوزوالد تمركز في الطابق السادس.وتم تصوير الاغتيال نفسه في فيلم شهير من قبل أبراهام زابرودر.وبعد إطلاق الطلقات، انعطف الموكب إلى طريق I-35 وسارع باتجاه مستشفى باركلاند التذكاري، حيث أُعلن عن وفاة كينيدي. كان هذا نفس الطريق الذي كان من المقرر أن يسلكه الموكب لتوصيل كينيدي إلى محطته التالية، وهي خطاب في مركز التجارة.وقال جيمس غيتس، حفيد كاربنتر، إنه على الرغم من أن عائلته كانت تعلم أن جده لديه فيلم من ذلك اليوم، إلا أنه لم يُتحدث عنه كثيرًا. لذلك قال غيتس إنه عندما تم تمرير الفيلم إليه، مع غيره من أفلام العائلة المخزنة في صندوق حليب، لم يكن متأكدًا تمامًا مما صوّره جده، الذي توفي في عام 1991 عن عمر 77 عامًا. (سكاي نيوز)