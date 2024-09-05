روسيا تؤكد: لا شروط مسبقة لمحادثات سلام مع أوكرانيا

Advertisement

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي.وأشار بيسكوف أيضا إلى ان السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد في المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "لا توجد مثل هذه النقاشات".وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال الليلة الماضية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، إضافةً لاعتراض صاروخ من طراز "أولخا".وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة وراجمة صواريخ "أولخا" ضد مواقع على الأراضي الروسية، وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي صاروخاً من طراز "أولخا" وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أيضا زورقين مسيرين أوكرانيين شمال شرقي البحر الأسود.بالمقابل، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس، الأربعاء، إن الجيش الأوكراني ينجز جميع المهام المحددة في عملياته بمنطقة كورسك الروسية. (العربية)