30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تؤكد: لا شروط مسبقة لمحادثات سلام مع أوكرانيا
Lebanon 24
05-09-2024
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي.
وأشار بيسكوف أيضا إلى ان السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.
Advertisement
وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد في المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "لا توجد مثل هذه النقاشات".
وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال الليلة الماضية، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، إضافةً لاعتراض صاروخ من طراز "أولخا".
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة وراجمة صواريخ "أولخا" ضد مواقع على الأراضي الروسية، وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي صاروخاً من طراز "أولخا" وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أيضا زورقين مسيرين أوكرانيين شمال شرقي البحر الأسود.
بالمقابل، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس، الأربعاء، إن الجيش الأوكراني ينجز جميع المهام المحددة في عملياته بمنطقة كورسك الروسية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تطوّر مهمّ... توقيف قاتل الشاب شربل الحدشيتي
Lebanon 24
تطوّر مهمّ... توقيف قاتل الشاب شربل الحدشيتي
07:40 | 2024-09-04
04/09/2024 07:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسيّة ووشم يحمل إسم زوجها.. هكذا احتفلت ميريام فارس بذكرى زواجها
Lebanon 24
بصورة رومانسيّة ووشم يحمل إسم زوجها.. هكذا احتفلت ميريام فارس بذكرى زواجها
10:05 | 2024-09-04
04/09/2024 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
00:30 | 2024-09-05
05/09/2024 12:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كان زوجها الأوّل.. صورة تجمع نادين الراسي بحاتم حدشيتي: الحمدلله
Lebanon 24
كان زوجها الأوّل.. صورة تجمع نادين الراسي بحاتم حدشيتي: الحمدلله
09:38 | 2024-09-04
04/09/2024 09:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
15:32 | 2024-09-04
04/09/2024 03:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:44 | 2024-09-05
إيران: تسليح الغرب لأوكرانيا يطيل أمد الحرب
04:24 | 2024-09-05
بالفيديو: إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية بميونخ وتحييد المشتبه به
04:09 | 2024-09-05
الصحة العالمية تنبّه لارتفاع حاد بوفيات الكوليرا
04:06 | 2024-09-05
بين مصر وتركيا.. صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية
04:03 | 2024-09-05
بوتين: لم نرفض محادثات السلام مع كييف.. وندعم هذا المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية
03:59 | 2024-09-05
في شهر آب... زيادة عدد الإطلاقات من لبنان على إسرائيل بنسبة %20
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
05/09/2024 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
05/09/2024 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
05/09/2024 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24