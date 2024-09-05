Advertisement

إقتصاد

بين مصر وتركيا.. صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1243061-638611312019956669.jpg
Doc-P-1243061-638611312019956669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوترات بينهما، وقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
 
وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، جاءت أثناء زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة الأربعاء، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.
Advertisement

وتضمنت الاتفاقيات ما يلي:

مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.

كما شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلا عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2024-09-05
08:00 | 2024-09-05
07:54 | 2024-09-05
07:41 | 2024-09-05
07:24 | 2024-09-05
07:13 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24