بين مصر وتركيا.. صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية

في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوترات بينهما، وقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.

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وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، جاءت أثناء زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة الأربعاء، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.وتضمنت الاتفاقيات ما يلي:مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.مذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.كما شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلا عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. (سكاي نيوز)