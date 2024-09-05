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إقتصاد
في آب... حملة ترامب جمعت 130 مليون دولار
Lebanon 24
05-09-2024
|
07:13
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أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنها جمعت 130 مليون دولار في شهر آب وهو مبلغ تم جمعه بالتبرعات التي تقل قيمتها عن 200 دولار.
وقالت الحملة إن إجمالي جمع التبرعات لشهر آب ترك لها 295 مليون دولار نقدا في متناول اليد لدخول الشهرين الأخيرين من حملة الانتخابات العامة حيث يحاول ترامب مواكبة حملة جمع التبرعات لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
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وأوضحت الحملة أن 98% من التبرعات التي تلقتها في آب كانت بمبالغ تقل قيمتها عن 200 دولار، بمتوسط 56 دولارا.
وقال بريان هيوز، كبير مستشاري حملة ترامب، في بيان: "مع اتحاد الجمهوريين وتزايد عدد المستقلين والديمقراطيين الساخطين الذين تجاوزوا الخطوط الحزبية، فإن حملة ترامب-فانس تتمتع بزخم للمرحلة الأخيرة من السباق".
وأضاف: "أرقام جمع التبرعات هذه اعتبارا من أغسطس هي انعكاس لتلك الحركة وستدفع حركة الرئيس ترامب أميركا أولا إلى البيت الأبيض حتى نتمكن من التراجع عن الإخفاقات الفادحة لهاريس وبايدن".
وشهدت حملة ترامب ارتفاعا كبيرا في جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة، وفي مرحلة ما تجاوزت حملة الرئيس جو بايدن، لكن قرار الأخير إنهاء ترشيحه والتحرك لوضع هاريس على رأس القائمة أدى إلى زيادة جمع التبرعات للديمقراطيين.
وقالت رئيسة حملة هاريس، جين أومالي ديلون، في مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن نائبة الرئيس جمعت أكثر من 540 مليون دولار منذ دخولها السباق في 21 تموز، وهو مبلغ تاريخي بالنسبة لمرشحة في ذلك الإطار الزمني.
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