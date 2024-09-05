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ماكرون يُكلّف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:41
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كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، ميشال بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.

وبعد مرور نحو شهرين على الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أي غالبية في البرلمان، أعلن قصر الإليزيه عن تعيين ميشال بارنييه في منصب رئيس الوزراء وتم تكليفه تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة غابريال أتال المستقيلة. (العربية)
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