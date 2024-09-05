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عربي-دولي

إعتقال موظفين في شركة "أسترازينيكا".. ما السبب؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:54
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ذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة الصينية اعتقلت 5 موظفين حاليين وسابقين في شركة "أسترازينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية لاستجوابهم بشأن أنشطة غير قانونية محتملة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات غير معلنة، إن جميع الأشخاص المحتجزين هم مواطنون صينيون قاموا بتسويق أدوية لمرض السرطان من شركة أسترازينيكا.
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ويتعلق أحد التحقيقات بجمع الشركة لبيانات تخص المرضى، وما إذا كان ذلك قد انتهك قوانين خصوصية البيانات في الصين.
وقال مصدر مطلع إن السلطات تبحث أيضاً في تورط بعض الأشخاص في استيراد دواء لسرطان الكبد لم يتم إقرار توزيعه في البر الرئيسي للصين. (الامارات 24)

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