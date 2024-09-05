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عربي-دولي

النمسا تعلن استعدادها لاستضافة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
05-09-2024 | 08:24
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أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
وكتب نيهامر عبر حسابه على منصة "إكس": "تابعنا تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول انفتاحه على محادثات السلام مع أوكرانيا".
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وأضاف: "ينبغي إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة، ستكون النمسا مستعدة لدعم سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي وتكون بمثابة منصة للمفاوضات كونها دولة مضيفة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا". (روسيا اليوم)
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