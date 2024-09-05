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عربي-دولي

بعد الاستقالات الجماعية.. سياسي بريطاني: نظام زيلينسكي ينهار

Lebanon 24
05-09-2024 | 09:30
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قال زعيم حزب "التراث" الشعبوي اليميني البريطاني ديفيد كورتين، إن الاستقالة الجماعية للسياسيين في حكومة أوكرانيا تشير إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي.

وكتب السياسي البريطاني على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "نظام زيلينسكي ينهار"، وقام بإعادة نشر بوست للمدون الأميركي الشهير جاكسون هينكل حول الاستقالة الجماعية للوزراء الأوكرانيين.
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في يوم 3 أيلول، أقال فلاديمير زيلينسكي، نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما. واليوم الخميس قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، إن هذا البرلمان أيد تعيين أندريه سيبيغا في منصب وزير خارجية أوكرانيا بدلا من دميتري كوليبا الذي تقدم باستقالته.

كما استقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين، ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس، وكذلك نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا.

في وقت سابق، أفاد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات لكبار المشؤولين هذا الأسبوع في مجلس وزراء أوكرانيا. وقال رئيس كتلة خادم الشعب في البرلمان ديفيد أراخاميا، إنه من الممكن توقع تعديلات كبيرة للحكومة الأوكرانية.
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