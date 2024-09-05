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عربي-دولي

إكتشاف ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة في مصر

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:27
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تمكنت بعثة أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في مصر، من اكتشاف ثكنات عسكرية للجنود ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة.

كما نجحت البعثة التي يرأسها الدكتور أحمد سعيد الخرادلي، في الكشف عن العديد من الآثار والأدوات الشخصية للجنود.
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ولفت الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية إلى أهمية هذا الاكتشاف الذي يؤكد الأهمية التاريخية والأثرية لحصن الأبقعين الذي يعد أحد نقاط التمركز العسكري للجيش المصري القديم على الطريق الحربي الغربي لحماية الحدود الشمالية الغربية لمصر.

وأوضح أن الوحدات المعمارية المكتشفة ذات تخطيط منتظم ومقسمة إلى مجموعتين متماثلتين في التصميم النمطي المعماري يفصل بينهما ممر صغير، مما يدل على براعة المهندس المصري القديم وقدرته على استغلال عناصر البيئة المحيطة وتطويعها لخدمة أغراضه المختلفة. (روسيا اليوم)

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