28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إكتشاف ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة في مصر
Lebanon 24
05-09-2024
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت بعثة أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في مصر، من اكتشاف ثكنات عسكرية للجنود ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة.
كما نجحت البعثة التي يرأسها الدكتور أحمد سعيد الخرادلي، في الكشف عن العديد من الآثار والأدوات الشخصية للجنود.
Advertisement
ولفت الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية إلى أهمية هذا الاكتشاف الذي يؤكد الأهمية التاريخية والأثرية لحصن الأبقعين الذي يعد أحد نقاط التمركز العسكري للجيش المصري القديم على الطريق الحربي الغربي لحماية الحدود الشمالية الغربية لمصر.
وأوضح أن الوحدات المعمارية المكتشفة ذات تخطيط منتظم ومقسمة إلى مجموعتين متماثلتين في التصميم النمطي المعماري يفصل بينهما ممر صغير، مما يدل على براعة المهندس المصري القديم وقدرته على استغلال عناصر البيئة المحيطة وتطويعها لخدمة أغراضه المختلفة. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
00:30 | 2024-09-05
05/09/2024 12:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
22:14 | 2024-09-04
04/09/2024 10:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
15:32 | 2024-09-04
04/09/2024 03:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
15:00 | 2024-09-04
04/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
Lebanon 24
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
05:50 | 2024-09-05
05/09/2024 05:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:05 | 2024-09-05
"ممارسة ضغط حقيقي" على إسرائيل.. هذا ما طالبت به حماس
13:00 | 2024-09-05
خارطة طريق جديدة.. مقترح هام قد ينهي حرب غزة
13:00 | 2024-09-05
نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام المحكمة
12:49 | 2024-09-05
تصاعد التوتر بين "الجبهة الشامية" والحكومة المؤقتة: آثار وتداعيات على المشهد السوري
12:40 | 2024-09-05
اجتماع مُرتقب لـ"الخماسية" في بيروت.. إليكم هذه التفاصيل
12:40 | 2024-09-05
القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
05/09/2024 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
05/09/2024 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
05/09/2024 20:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24