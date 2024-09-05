لقاحات جدري القردة تصل الكونغو.. أوروبا تتحرك لمواجهة الطوارئ الصحية

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تسلمت جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، أول شحنة من اللقاح المضاد لجدري القردة، وفق ما أعلنت السلطات، إذ تأتي هذه الشحنة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في 12 دولة إفريقية واعتباره حالة طارئة عالمية.وقد تبرع الاتحاد الأوروبي، عبر وكالة هيرا المختصة بالطوارئ الصحية، بـ100 ألف جرعة من لقاح "إم في إيه- بي إن" الذي تصنعه شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية.ويتوقع تسليم 100 ألف جرعة أخرى السبت، وفقا للسلطات الكونغولية.ومن المقرر أن تكون اليونيسف مسؤولة عن حملة التطعيم في معظم المناطق المتضررة، وفقا لما قاله روجر كامبا وزير الصحة في الكونغو، للصحفيين بعد تسلم اللقاح. لكن مازال من غير الواضح متى سيبدأ التطعيم الفعلي. (سكاي نيوز عربية)