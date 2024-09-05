21 شركة دنماركية تحصل على إعفاء من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

حصلت أكثر من 20 شركة دنماركية على إذن خاص من الحكومة الدنماركية للتجاوز عن بعض القيود المنصوص عليها في الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

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وذكرت قناة DR التلفزيونية، نقلاً عن بيانات رسمية من سلطات البلاد، أن "21 شركة تلقت تصاريح من هيئة إدارة الأعمال، ولم يتم رفض أي طلب".



من بين الشركات الدنماركية التي حصلت على هذا الإعفاء، تبرز علامات تجارية مشهورة مثل Ecco، شركة LEGO المصنعة للألعاب، شركة الأدوية Leo Pharma، شركة التكنولوجيا الحيوية Novonesis، بالإضافة إلى شركات أخرى متخصصة في أدوية السكري مثل Ozempic وNovo Nordisk.



في الوقت نفسه، أفادت القناة بأن 11 شركة في السويد و6 شركات في فنلندا قد حصلت على تصاريح مشابهة من سلطات الاتحاد الأوروبي.

كما أشارت إلى أن الشركات الألمانية تمتعت بهذا الإعفاء حتى عام 2026.