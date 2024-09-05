"ممارسة ضغط حقيقي" على إسرائيل.. هذا ما طالبت به حماس





وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية الذي يتخذ الدوحة مقرا له، في كلمة له بثّتها الحركة: "على الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن، إن أرادوا الوصول فعلا إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، التخلي عن انحيازهم الأعمى للاحتلال الصهيوني، وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته، وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا".

Advertisement



وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قد أكد الأربعاء، أن هناك توافقا على غالبية بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه الرئيس جو بايدن، لكن يبقى الخلاف حول الانسحاب من محور فيلادلفيا وبعض بنود تبادل الأسرى. حضت حركة حماس، الخميس، الولايات المتحدة على "ممارسة ضغط حقيقي" على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية الذي يتخذ الدوحة مقرا له، في كلمة له بثّتها الحركة: "على الإدارة الأميركية ورئيسها بايدن، إن أرادوا الوصول فعلا إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، التخلي عن انحيازهم الأعمى للاحتلال الصهيوني، وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته، وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا".وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قد أكد الأربعاء، أن هناك توافقا على غالبية بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه الرئيس جو بايدن، لكن يبقى الخلاف حول الانسحاب من محور فيلادلفيا وبعض بنود تبادل الأسرى.

وكشف المسؤول في إفادة للصحفيين عبر الهاتف أن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس بايدن في مايو تضمن 18 فقرة، تم التوافق على 14 منها، والتي تشمل إدخال مساعدات إنسانية يومية إلى غزة بواقع 600 شاحنة، منها 50 شاحنة مخصصة للوقود، بالإضافة إلى السماح بدخول معدات لإصلاح البنية التحتية والمستشفيات وتوفير مساعدات للنازحين.



كما يتضمن الاتفاق الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مع السماح لبعض المصابين بالخروج لتلقي العلاج في الخارج، بما في ذلك أعضاء من حركة حماس.