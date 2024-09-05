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عربي-دولي

واشنطن تطالب بوتين بعدم التدخل بانتخاباتها

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:31
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دعا البيت الأبيض، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية، بعدما دعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشيء من السخرية.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لصحافيين "الأشخاص الوحيدون الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأميركي ونحن سنكون ممتنين جدا لو توقف السيد بوتين عن التحدث عن انتخاباتنا والتدخل فيها".
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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قال في تعليق ساخر على ما يبدو إن روسيا ترغب في فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرا إلى ما وصفها بضحكتها "المُعدية" كسبب لتفضيلها على منافسها دونالد ترامب.
وجاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات لاثنين من المسؤولين في وسائل الإعلام الروسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.
وقال بوتين هذا العام قبل انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي - أيضا بسخرية واضحة - إنه يفضله على ترامب لأن بايدن سياسي من "الطراز القديم" أكثر قابلية لتوقع خطواته.
وردا على سؤال حول رأيه في الانتخابات الآن ذكر بوتين في منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا أن الانتخابات خيار الشعب الأميركي. لكنه أضاف بعد ذلك أنه بما أن بايدن أوصى أنصاره بدعم هاريس "فسوف نفعل الشيء نفسه، سندعمها".
وقال بوتين "إنها تضحك بطريقة معبرة ومُعدية توحي بأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لها"، مضيفا أن هذا ربما يعني أنها ستمتنع عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
(العربية)
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