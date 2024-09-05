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عربي-دولي

وفاة الحوت الأبيض "هفالديمير".. : تساؤلات حول دوره كـ"جاسوس" روسي

Lebanon 24
05-09-2024 | 14:01
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عُثر على الحوت الأبيض المعروف باسم "هفالديمير" ميتاً قبالة السواحل النرويجية، بعد أن أثار حزامه الغريب تساؤلات حول كونه جاسوساً روسياً.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية العامة (NRK)، اكتشف أب وابنه جثة الحوت طافية قبالة خليج ريسافيكا في جنوب النرويج يوم السبت أثناء رحلة صيد.
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قالت منظمة مارين مايند غير الربحية، التي كانت تتعقب تحركات "هفالديمير" على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحوت كان "منارة أمل ورمزاً للتواصل وتذكيراً بالعلاقة العميقة بين البشر والعالم الطبيعي."

رُصد "هفالديمير"، وهو مزيج من الكلمة النرويجية التي تعني الحوت "هفال" واسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة قبالة الساحل الشمالي الأقصى للنرويج في عام 2019. أثار حزامه المصنوع من صنع الإنسان، الذي بدا وكأنه حامل لكاميرا ومختوم بعبارة "معدات سانت بطرسبرغ"، تكهنات حول كونه "حوتاً جاسوساً".

أفاد مسؤولون نرويجيون بأن "هفالديمير" ربما هرب من حظيرة وتلقى تدريباً من البحرية الروسية، نظراً لكونه كان معتاداً على البشر.

بعد العثور على "هفالديمير" ميتاً، تم رفع جثته من الماء باستخدام رافعة ونقلها إلى ميناء قريب لإجراء فحوصات إضافية.

أشار عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لشبكة NRK إلى أنه تم وضع الجثة في منطقة مبردة استعداداً لتشريح الجثة من قبل المعهد البيطري، الذي من شأنه أن يساعد في تحديد أسباب الوفاة. وأضاف ستراند أنه لم تُلاحظ أي إصابات خارجية كبيرة على الحيوان.

وقال ستراند، الذي تابع مغامرات "هفالديمير" على مدى السنوات الثلاث الماضية نيابة عن مارين مايند، إنه تأثر بشدة بموت الحوت المفاجئ، مشيراً إلى أن الحوت كان يبدو في حالة جيدة حتى يوم الجمعة.

يبلغ طول "هفالديمير" 4.2 متراً ووزنه 1225 كيلوغراماً، ويُعتقد أنه كان في سن 14 إلى 15 عاماً. وخلال السنوات الخمس الماضية، شوهد في عدة مدن ساحلية نرويجية، وكان معروفاً بأنه أليف ويستمتع باللعب مع الناس.

تسعى وسائل الإعلام النرويجية إلى تحليل ما إذا كان "هفالديمير" مجرد حوت علاجي أو ما إذا كان هناك سبب آخر لوجوده في المياه النرويجية. وتعيش الحيتان البيضاء عادةً ما بين 40 و60 عاماً في المياه الشمالية لغرينلاند والنرويج وروسيا.
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