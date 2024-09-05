السودان.. مقتل 3 مدنيين غربي الخرطوم جراء قصف لقوات الدعم السريع

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أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مقتل 3 مدنيين وإصابة 14 آخرين، جراء قصف شنته قوات الدعم السريع على مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (وسط)، في بيان، إن "قوات الدعم السريع نفذت قصفا مدفعيا اليوم على الأحياء السكنية بمنطقة كرري في مدينة أم درمان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 14 وهم الحالات التي وصلت مستشفى النو (حكومي)".وأضافت: "لم نتمكن من حصر الحالات التي لم تصل إلى المستشفى".ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.