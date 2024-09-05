Advertisement

عربي-دولي

السودان.. مقتل 3 مدنيين غربي الخرطوم جراء قصف لقوات الدعم السريع

Lebanon 24
05-09-2024 | 14:40
A-
A+

Doc-P-1243289-638611687053292091.jpg
Doc-P-1243289-638611687053292091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مقتل 3 مدنيين وإصابة 14 آخرين، جراء قصف شنته قوات الدعم السريع على مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (وسط)، في بيان، إن "قوات الدعم السريع نفذت قصفا مدفعيا اليوم على الأحياء السكنية بمنطقة كرري في مدينة أم درمان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 14 وهم الحالات التي وصلت مستشفى النو (حكومي)".
Advertisement
وأضافت: "لم نتمكن من حصر الحالات التي لم تصل إلى المستشفى".
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:37 | 2024-09-05
15:11 | 2024-09-05
15:07 | 2024-09-05
14:55 | 2024-09-05
14:50 | 2024-09-05
14:42 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24