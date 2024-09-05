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عربي-دولي
560 ألف متضرر جراء الفيضانات والعواصف في اليمن
Lebanon 24
05-09-2024
|
14:42
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، أن الفيضانات العارمة والعواصف العنيفة التي ضربت اليمن في الأسابيع الأخيرة أثرت على 562 ألف شخص، مطلقة نداء عاجل لجمع 13,3 مليون دولار للاستجابة لحاجات المتضررين، وسط نقص التمويل.
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وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "الظروف الجوية غير المسبوقة تسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ما أدى إلى نزوح الآلاف داخليا، والمجتمعات المضيفة بحاجة ماسة إلى مساعدة".
وأضافت أنه "استجابة للفيضانات الشديدة والعواصف العنيفة التي أثرت على نحو 562 ألف شخص في اليمن، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء لجمع 13,3 مليون دولار أميركي لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للحياة".
ونقل البيان عن القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر قوله إن "حجم الدمار مروع، ونحن بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفا".
ومنذ أواخر يوليو، تسببت أمطار غزيرة وفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق، بحسب المنظمة.
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