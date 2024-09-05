ستشمل أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.. بايدن يخطط لجولة دولية كبرى قبل نهاية ولايته

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يفكر الرئيس الأميركي جو بايدن في القيام برحلات دولية مكثفة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من ولايته، مع توقف محتمل في أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحضر بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، قمتين دوليتين في أميركا الجنوبية بعد وقت قصير من انتخابات 5 تشرين الثاني لكن شبكة "إن بي سي نيوز" ذكرت يوم الخميس أنه يفكر أيضًا في رحلات في تشرين الاول إلى ألمانيا وتوقف واحد على الأقل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وقال مسؤول: "يعمل الفريق على جمع الخيارات".ومن المحتمل أن تعمل جولة بايدن خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية على تحويل انتباه الصحافة عن السباق بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، التي استضاف بايدن معها بعض الأحداث.وقد تعهد الرئيس المنتهية ولايته بزيارة إفريقيا أثناء وجوده في منصبه، وقد تخدم الرحلة إلى ألمانيا في التأكيد على إرثه المرغوب فيه كزعيم لحلف شمال الأطلسي في مقاومة غزو روسيا لأوكرانيا.وتتضمن جولة بايدن في أميركا الجنوبية التوقف في مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقده في ليما، بيرو، في الفترة من 10 إلى 16 تشرين الثاني المقبل.من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين السنوية لزعماء أكبر اقتصادات العالم يومي 18 و19 تشرين الثاني في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وقد يلتقي بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينج في إحدى القمتين أو كلتيهما.