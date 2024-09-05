Advertisement

عربي-دولي

ستشمل أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.. بايدن يخطط لجولة دولية كبرى قبل نهاية ولايته

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1243307-638611710407976009.jpeg
Doc-P-1243307-638611710407976009.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يفكر الرئيس الأميركي جو بايدن في القيام برحلات دولية مكثفة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من ولايته، مع توقف محتمل في أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحضر بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، قمتين دوليتين في أميركا الجنوبية بعد وقت قصير من انتخابات 5 تشرين الثاني لكن شبكة "إن بي سي نيوز" ذكرت يوم الخميس أنه يفكر أيضًا في رحلات في تشرين الاول إلى ألمانيا وتوقف واحد على الأقل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
Advertisement

وقال مسؤول: "يعمل الفريق على جمع الخيارات".

ومن المحتمل أن تعمل جولة بايدن خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية على تحويل انتباه الصحافة عن السباق بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، التي استضاف بايدن معها بعض الأحداث.

وقد تعهد الرئيس المنتهية ولايته بزيارة إفريقيا أثناء وجوده في منصبه، وقد تخدم الرحلة إلى ألمانيا في التأكيد على إرثه المرغوب فيه كزعيم لحلف شمال الأطلسي في مقاومة غزو روسيا لأوكرانيا.

وتتضمن جولة بايدن في أميركا الجنوبية التوقف في مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر عقده في ليما، بيرو، في الفترة من 10 إلى 16 تشرين الثاني المقبل.

من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين السنوية لزعماء أكبر اقتصادات العالم يومي 18 و19 تشرين الثاني في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وقد يلتقي بايدن بالرئيس الصيني شي جين بينج في إحدى القمتين أو كلتيهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2024-09-05
16:27 | 2024-09-05
16:25 | 2024-09-05
16:22 | 2024-09-05
16:11 | 2024-09-05
16:10 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24