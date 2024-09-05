Advertisement

عربي-دولي

محمد بزي يقرر تغيير أقواله في محكمة نيويورك للاعتراف بتعاونه مع حزب الله!

Lebanon 24
05-09-2024 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1243308-638611710518896040.jpeg
Doc-P-1243308-638611710518896040.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتوقع أن يعترف محمد بزي، وهو مواطن يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية، بتهم التآمر وغسل الأموال خلال محاكمته في الولايات المتحدة.
 
ويواجه بزي، البالغ من العمر 60 عامًا، اتهامات تتعلق بتسهيل تعاملات مالية لحزب الله، المصنفة من قبل واشنطن كمنظمة إرهابية.
Advertisement

في مذكرة قدمها ممثلو الادعاء الاتحادي في منطقة بروكلين بنيويورك يوم الخميس، أفادوا بأن محامي بزي أبلغوهم برغبة موكلهم في تغيير أقواله.
 
وكان بزي قد أعلن في العام الماضي براءته من ثلاث تهم جنائية، بما في ذلك محاولة التعامل مع منظمة إرهابية محظورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت بزي على قائمة العقوبات في عام 2018 بسبب مزاعم بصلاته بجماعة حزب الله.
 
ويُزعم أن بزي قام ببيع عقارات سرًا في ميشيغان وحوّل الأموال إلى الخارج، مما اعتُبر انتهاكًا للعقوبات المفروضة عليه.

تم تسليم بزي إلى السلطات الأميركية في نيسان 2023 من رومانيا بعد اعتقاله هناك قبل شهرين.
 
وقد طلب ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع من قاضية المحكمة الجزئية الأميركية دورا إيريزاري تحديد موعد لجلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر ليتسنى لبزي الإدلاء بأقواله الجديدة. (الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:14 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2024-09-05
16:27 | 2024-09-05
16:25 | 2024-09-05
16:22 | 2024-09-05
16:11 | 2024-09-05
16:10 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24