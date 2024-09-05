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عربي-دولي

أوكرانيا: روسيا لم تتقدم بالشرق منذ أيام

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:55
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قال أوليكساندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني يوم الخميس إن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح وإن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام.
وأضاف سيرسكي في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن": "خلال الأيام الستة الماضية لم يتقدم العدو متراً واحداً باتجاه بوكروفسك. وبعبارة أخرى، نقول إن استراتيجيتنا ناجحة".
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ومضى قائلاً إن الجيش لاحظ أيضاً تراجعاً في القصف وفي شدة الهجوم الروسي في قطاعات أخرى.
(العربية)
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