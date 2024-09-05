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ترامب يتحدث عن إصلاحات "جذرية" ويحدد مهمة ماسك حال توليه الرئاسة

Lebanon 24
05-09-2024 | 16:10
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أنه سيعين الملياردير إيلون ماسك للإشراف على الإنفاق الحكومي ويطبّق إصلاحات "جذرية"، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني.
وأفاد ترامب بأنه سيؤسس بناء على مقترح لماسك "لجنة كفاءة حكومية تتولى مهمة إجراء مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها". وسيعيّن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" على رأسها.
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وقال ترامب أمام "نادي نيويورك الاقتصادي" إن الخطوة يمكن أن توفر "تريليونات وتريليونات الدولارات".
وأضاف أن "هذه اللجنة ستطور خطة تحرك للقضاء تماما على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر".
(سكاي نيوز)
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