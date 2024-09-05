"تجاوز حصيلتها 300 مليون دولار".. كامالا هاريس تتفوق على دونالد ترامب في جمع التبرعات لشهر آب

أكدت مصادر مطلعة لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر آب، وهو ضعف المبلغ الذي جمعه منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال الفترة ذاتها.

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في بيان صدر يوم الأربعاء، أعلنت حملة ترامب وحزبه أنهم جمعوا 130 مليون دولار في آب، لتصل الأموال المتاحة بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار. في بيان صدر يوم الأربعاء، أعلنت حملة ترامب وحزبه أنهم جمعوا 130 مليون دولار في آب، لتصل الأموال المتاحة بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.

وكان هذا المبلغ أقل قليلاً مقارنة بشهر تموز، حيث جمعت الحملة 138.7 مليون دولار، وذلك بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق.

وفي نهاية حزيران، كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار، وفقاً لوكالة رويترز.



رغم أن مصادر "إن بي سي نيوز" لم تكشف عن الرقم النهائي للتبرعات، إلا أن الرقم الذي يتجاوز 300 مليون دولار، والذي يشمل الحملة والكيانات ذات الصلة، يشير إلى أن وتيرة جمع التبرعات لم تتباطأ منذ إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في 21 تموز عن تنحيه عن السعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.



تجاوزت الأموال التي جمعتها حملة هاريس في آب، تلك التي جمعتها حملة ترامب خلال تموز، مما يعكس الارتفاع الملحوظ في الدعم المالي لهاريس. (الحرة)