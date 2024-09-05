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عربي-دولي

أحيوا حفلا موسيقيا.. فنشروا عدوى رئوية

Lebanon 24
05-09-2024 | 16:06
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أصيب العديد من الأشخاص بحمى الوادي بعد حضورهم مهرجانًا موسيقيًا في الهواء الطلق بالقرب من بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا (CDPH).

وحمى الوادي (داء الكوكسيديا) هي عدوى رئوية ناجمة عن استنشاق فطريات تنتقل عن طريق التربة وتوجد في كاليفورنيا وبعض أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة.
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وحتى الآن، تم تشخيص إصابة خمسة مرضى حضروا مهرجان الموسيقى في الهواء الطلق "Lightning in a Bottle" بالعدوى. وذكرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن ثلاثة منهم تم نقلهم إلى المستشفى.

وحضر المهرجان، الذي أقيم في الفترة من 22 إلى 27 أيار في بحيرة بوينا فيستا، أكثر من 20 ألف شخص. 

وقال مسؤولون صحيون إن هناك احتمالا لظهور حالات إضافية بين رواد المهرجان. (fox news)

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