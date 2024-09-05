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البنتاغون: فنزويلا تحتجز عنصراً من البحرية الأميركية

Lebanon 24
05-09-2024 | 16:25
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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ، الخميس، إن عنصرا في البحرية الأميركية احتجز في فنزويلا في الثلاثين من أب الماضي خلال رحلة خاصة
وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت، الأربعاء، إن الشخص المحتجز يحمل الجنسية الأميركية وجرى احتجازه في 30 أب في كاراكاس، وفقا لأربعة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.
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وقال أحد المسؤولين إن الشخص محتجز لدى وكالة الاستخبارات الفنزويلية. وأشار مسؤول آخر إلى أن الشخص المحتجز لم يكن في مهمة رسمية أو إجازة معتمدة عندما سافر إلى فنزويلا. ولا يزال من غير الواضح سبب سفره إلى هناك.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نصحت الأميركيين بعدم السفر إلى فنزويلا لأسباب تشمل الجريمة والاضطرابات والاعتقال غير المشروع.
ويقول تحذير السفر إلى فنزويلا الصادر عن الوزارة "هناك خطر كبير يتمثل بالاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين في فنزويلا. احتجزت قوات الأمن مواطنين أميركيين لمدة تصل إلى خمس سنوات". "
وتابع "ولا يتم إخطار الحكومة الأميركية بشكل عام باحتجاز مواطنين أميركيين في فنزويلا ولا يُسمح لها بزيارة سجناء أميركيين هناك".
 (الحرة)
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