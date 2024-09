القسام تنشر

Hersh Goldberg-Polin: "I am asking you President Biden and Anthony Blinken and all my fellow American citizens to do everything you can to stop the war, stop this madness, and to bring me home now"

هيرش جولدبرج بولن: "إنني أطلب منك أيها الرئيس بايدن وأنتوني بلينكن… pic.twitter.com/B7jOhWXotO