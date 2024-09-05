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عربي-دولي

في كردستان العراق.. مسيّرة استهدفت شاحنة

Lebanon 24
05-09-2024 | 16:27
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قتل 3 أشخاص "أحدهم طفل"، الخميس، في استهداف مسيّرة لشاحنة صغيرة في محافظة السليمانية، حسب مسؤول محلي في كردستان العراق حيث يشن الجيش التركي بانتظام ضربات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ويأتي ذلك غداة مقتل 3 أشخاص هم أب وابناه البالغان 14 و18 عاما حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في قضاء دوكان في المحافظة نفسها، وفق العضو في منظمة "فرق صانعي السلام المجتمعي" كمران عثمان.
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وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية". (سكاي نيوز)
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