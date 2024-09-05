إطلاق سراح مرشّح للانتخابات الرئاسية التونسية

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قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة غربي العاصمة تونس، مساء الخميس، بإطلاق سراح المترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، وإرجاء النظر في قضية تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى جلسة يتم تحديد موعدها لاحقا.ووجّه القضاء لزمّال الذي تم إيقافه، صباح الاثنين الماضي، تهم التلاعب بالتركيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بعد تقدم عدد من المواطنين بدعاوى ضد حملة زمال تتهمها بتزوير إمضاءاتهم على وثائق تزكيات الترشح.ويواجه المرشح الرئاسي عقوبة تصل إلى السجن والحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة في حال أدانه القضاء.