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هانتر بايدن يقرّ رسمياً بذنبه بتهمة التهرّب الضريبي

Lebanon 24
05-09-2024 | 18:49
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أقرّ هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس رسمياً بذنبه بكل التّهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي، من دون أن يبرم اتفاقاً مع النيابة العامة لخفض العقوبة.

وقبل أن يقر بذنبه أمام المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، أبلغه القاضي مارك سكارسي بأنّ عقوبته يمكن أن تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار.
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